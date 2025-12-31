Haberler

Sakarya'da uyuşturucu sevkiyatı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Karasu ilçesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda 101,90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde şehirler arası uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları tespit edilen 2 zanlıyı takibe aldı.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu araç ilçe sınırlarında durduruldu.

Araçta yapılan aramada 101,90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. (33) ve Z.D. (33), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

