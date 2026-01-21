Haberler

Sakarya'da 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'dan Akdeniz bölgesine uyuşturucu madde sevk edeceği belirlenen şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından durdurulan, İ.Y.'ye ait otomobilde yapılan aramada 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

