Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Y.T, S.Y, B.Ö. ve B.Ö'nün iştirak halinde uyuşturucu ticareti yaptığını ve 15 kişiye uyuşturucu sattığını tespit eden ekipler, 15 yakalamada 2 kilo 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlıların uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 adrese düzenlenen operasyonda, 77 sentetik ecza, 76,91 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 700 lira ve 110 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Y.T. (47), S.Y. (38) ve B.Ö. (26) tutuklandı, B.Ö. (22) ise adli kontrol şartıyla salıverildi.