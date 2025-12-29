Haberler

Sakarya'da yaklaşık 11 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

Sakarya'da yaklaşık 11 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlarla birlikte 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada tespit edilen 7 zanlının Serdivan, Adapazarı ve Hendek ilçelerindeki adreslerine, Cumhuriyet savcılığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi.

Aramalarda 10 kilo 954 gram esrar, 137,5 gram sentetik uyuşturucu, 35 sentetik ecza, 2 tabanca ve 289 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Selim Soydan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Selim Soydan'dan canlı yayında gözyaşları eşliğinde kumar itirafı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap