Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 547 gram sentetik uyuşturucu ve 350 gram uyuşturucu ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Operasyonlar Serdivan ve Sapanca ilçelerinde gerçekleştirildi.

Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce Serdivan ilçesinde O.U'nun (46) konakladığı otel odası ve aracında yapılan aramada, 547 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Sapanca'da yürütülen planlı faaliyet kapsamında üst aramasında 350 gram sentetik uyuşturucu ve 1 cep telefonu bulunan B.E.Y. (26) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.U. ve B.E.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Katliam gibi trafik kazası! En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen yolcu otobüsü 63 kişiye mezar oldu
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.