Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı
Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekiplerce belirlenen andreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 315,63 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan tütün, 260 gram uyuşturucu yapımında kullanılmış aseton maddesi, 139,66 sentetik uyuşturucu, sentetik ecza, hassas terazi, 2 uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel