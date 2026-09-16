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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatında bulunacağı tespit edilen ve takibe alınan bir otomobil, Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 137 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, F.Y. (50) ve G.Y. (35) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. tutuklandı. G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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