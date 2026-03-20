Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 982 'captagon' maddesi ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı. Operasyon, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

S.Ö'nün (44) İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceğini tespit eden ekipler, aracı Anadolu Otoyolu'nda durdurdu.

Araçta yapılan aramada 982 "captagon" maddesi ele geçirildi, S.Ö. gözaltına alında.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gürkan Özer
