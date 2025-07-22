Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 795 Ecstasy Hap ve 31 Gram Kokain Ele Geçirildi

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 795 Ecstasy Hap ve 31 Gram Kokain Ele Geçirildi
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Sakarya'da polisin durdurduğu araçta yapılan aramada 795 ecstasy hap ile 31 gram kokain bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'da polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 795 ecstasy hap ile 31 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul'dan yola çıkan araç takibe alındı. Anadolu Otoyolu üzerindeki Bekirpaşa Gişeleri'nde durdurulan araç durdurularak B.B.A. (23) ve A.K. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 795 ecstasy hap ile 31 gram kokain ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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