Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda A.İ. (52) gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramalarda, 6 bin 500 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddesi, 34 gram sentetik uyuşturucu maddesi, uyuşturucu madde satışında ölçü olarak kullanılan bardak ve kap, şişede kullanılmış sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, ruhsatsız tabanca, 7 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 23 bin 100 lira ve sahte ehliyet ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.