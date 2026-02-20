Haberler

Sakarya'da 'torbacı' operasyonu; 3 tutuklama

Sakarya'da 'torbacı' operasyonu; 3 tutuklama
Güncelleme:
Sakarya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alınarak 3'ü tutuklandı. Operasyonda sentetik hap ve uyuşturucu maddelerin yanı sıra silah ve nakit para ele geçirildi.

SAKARYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satışı yapan ve halk arasında 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Sapanca ve Serdivan ilçelerinde belirlenen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 142 sentetik hap, 5 parça halinde satışa hazır toplam 1 kilo 475 gram skunk, 450 gram bonzai (kannabinoid) maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 229 bin 500 lira nakit para, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
