Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Sakarya'nın Arifiye ve Ferizli ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 65 kök kenevir, 160 gram skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin TL para ele geçirildi.

SAKARYA'nın Arifiye ve Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Arifiye ve Ferizli ilçelerinde operasyon düzenlendi. 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, A.A. (61), M.A. (50) ve H.E. (30) isimli şüphelilerin ikametgahlarında ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 65 kök kenevir bitkisi, 160 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin TL para ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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