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Sakarya'da 1 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı

Sakarya'da 1 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı
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Sakarya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, motosikletle uyuşturucu getiren şüpheli ve teslim alacak 2 kardeş yakalandı. Operasyonda 1 kilo metamfetamin ve 21 bin lira ele geçirildi.

SAKARYA'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, motosikletle kente uyuşturucu getirdiği belirlenen şüpheli ile uyuşturucuyu teslim alacağı tespit edilen 2 kardeş yakalandı. Operasyonda 1 kilo metamfetamin ve 21 bin lira ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G.'nin (33) motosikletle kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi sonrası çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin İstanbul'dan Sakarya'ya doğru hareket ettiği belirlendi. Ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak operasyon düzenledi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan F.G.'nin uyuşturucuyu teslim edeceği belirlenen G.U. (34) ve M.O.U. (33) isimli kardeşler de operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin motosikletinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 10 parça halinde toplam 1 kilo metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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