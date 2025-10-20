Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı
Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında 187,55 gram sentetik uyuşturucu, 57 hap, 1490 lira, 2 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 28 zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda, 187,55 gram sentetik uyuşturucu, 57 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1490 lira, 2 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel