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Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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SAKARYA’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 75 kilo bonzai yapımında kullanılabilecek hammadde ele geçirildi.

SAKARYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 75 kilo bonzai yapımında kullanılabilecek hammadde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin Erenler, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde düzenlediği 2 ayrı operasyonda G.D. (28), E.T. (34) ve Ü.A. (26) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bonzai yapımında kullanılabilecek 22,20 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi, 7,20 gram metamfetamin ve 2,89 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddelerin toplamda 75 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.D. ve E.T. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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