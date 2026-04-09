Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Sakarya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen 4 operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik uyuşturucu hammaddesi, iki hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.