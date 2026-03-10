Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon kapsamında 489 gram kokain ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, otogarda bulunan bir yolcu otobüsündeki A.B (35), B.B. (32) ve C.B'yi (35) gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, 489 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.B. ve C.B. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.