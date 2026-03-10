Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon kapsamında 489 gram kokain ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, otogarda bulunan bir yolcu otobüsündeki A.B (35), B.B. (32) ve C.B'yi (35) gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 489 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.B. ve C.B. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti

Gittiği maçta kabusu yaşamıştı! Harekete geçildi
Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı

Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı