Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi evlerinde uyuşturucu satışını gerçekleştiriyordu.

SAKARYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde yürütülen çalışmalarda T.T. ve Ö.G., isimli şüphelilerin birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, adreslerinin deşifre olmaması için uyuşturucu madde almaya gelen kişilere maddeyi evin içinde sattıkları ve yine ev içerisinde kullandırdıkları tespit edildi. Takibe alınan adrese düzenlenen operasyonda eve girip çıkan kişilerle birlikte 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evde yapılan aramalarda satışa hazır 21 parça halinde 19,06 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 5 sentetik hap, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden birinin 'basit yaralama' suçundan 12 bin 600 TL para cezası ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve Ö.G. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan F.C. ise 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu için tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aksaray'da 16 yaşındaki genç, akranı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Aksaray'da akran dehşeti! Ölen de öldüren de 16 yaşında
İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı

Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı

Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni

Bu adama sapık muamelesi yapıldı! Nedeni bomba
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Profesör eş asıl şimdi yandı

Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün