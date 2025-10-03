Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda yakalanan R.T.'nin evinde 905 gram kubar esrar, 48 kök kenevir ve silah ele geçirildi. Zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kızılcık Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda ormanlık araziye yasa dışı kenevir hasat etmek için geldiği esnada suç üstü yakalanan R.T'nin (55) evinde yapılan aramada 905 gram kubar esrar, 48 kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen zanlı R.T. tutuklandı.