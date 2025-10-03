Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda yakalanan R.T.'nin evinde 905 gram kubar esrar, 48 kök kenevir ve silah ele geçirildi. Zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kızılcık Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda ormanlık araziye yasa dışı kenevir hasat etmek için geldiği esnada suç üstü yakalanan R.T'nin (55) evinde yapılan aramada 905 gram kubar esrar, 48 kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen zanlı R.T. tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Barcelona'da Arda Güler krizi! Ortalık fena karıştı

Barcelona'da "Arda" krizi! Ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.