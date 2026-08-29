Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, İstanbul'dan Sapanca ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüpheli T.Z'yi (31) takibe aldı.

Kullandığı araçla Anadolu Otoyolu Sapanca mevkisine gelen şüphelinin, ön camından yastık attığı görüldü.

Yapılan aramalarda, yastığın içine gizlenmiş 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adapazarı ilçesinde yapılan operasyonda ise N.M.S.A.G'nin (20) torbacılık yaptığı tespit edildi.

Takip sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 3 kilitli poşet ve alüminyum folyo parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA