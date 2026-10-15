Sakarya'da turuncu kodlu yağış nedeniyle okullar 16 Ekim Cuma tatil edildi

SAKARYA'DA OKULLAR YARIN TATİL

Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle cuma günü okullar tatil edildi. Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimize 'turuncu kodlu' şiddetli yağış uyarısı yapıldığından; ilimiz genelinde 16 Ekim 2026 Cuma günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda ve ayrıca Rektörlüklerce Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde eğitim-öğretime 16 Ekim 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı