Sakarya'da 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Yenimahalle ışıklı kavşağında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Sezgin Alaylı (29) idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile A.İ. (34) yönetimindeki 54 ANY 645 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile otomobillerdeki K.P. (22) ve M.K.İ. (25), araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarıldı. Sezgin Alaylı'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 yaralı ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.