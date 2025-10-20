Sakarya'da Toprak Kayması Riski Azaltıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi iş birliğinde toprak kayması riski bulunan bölge çelik kafes ağla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Dairesi ekipleri, Yanıksayvant Mahallesi Uluçukur mevkisinde 3 bin metrekarelik alanı, araçların ve yayaların üzerine taş ve kayaların savrulmasını önlemek amacıyla çelik kafes ağla ördü.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) personeli de bu hatta asfalt çalışması yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen mahalle muhtarı Abdullah Zurnacı, yapılan çalışma sonucunda yolu güvenli şekilde kullanabileceklerini bildirdi.

SUBÜ sürdürülebilirlik odaklı eğitim düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü ile İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde eğitim programı gerçekleştirildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, sürdürülebilirlik ve kalite süreçlerini güçlendirmeye yönelik eğitimin yüz yüze, 21 oturumda, 600'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.