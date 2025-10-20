Sakarya'da Toprak Kayması Riski Azaltıldı

Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi iş birliğiyle, toprak kayması riski bulunan Yanıksayvant Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik alan çelik kafes ağla kaplandı. Mahalle muhtarı Abdullah Zurnacı, yapılan çalışmanın yol güvenliğini artıracağını ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi iş birliğinde toprak kayması riski bulunan bölge çelik kafes ağla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Dairesi ekipleri, Yanıksayvant Mahallesi Uluçukur mevkisinde 3 bin metrekarelik alanı, araçların ve yayaların üzerine taş ve kayaların savrulmasını önlemek amacıyla çelik kafes ağla ördü.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) personeli de bu hatta asfalt çalışması yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen mahalle muhtarı Abdullah Zurnacı, yapılan çalışma sonucunda yolu güvenli şekilde kullanabileceklerini bildirdi.

SUBÜ sürdürülebilirlik odaklı eğitim düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü ile İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde eğitim programı gerçekleştirildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, sürdürülebilirlik ve kalite süreçlerini güçlendirmeye yönelik eğitimin yüz yüze, 21 oturumda, 600'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
