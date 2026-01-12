Haberler

Sakarya'da tır ile çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-650 kara yolunda tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

D-650 kara yolunda Bilecik'ten Sakarya istikametine S.A. idaresindeki 34 PAZ 825 plakalı tır ile aynı istikamette seyreden O.Y.'nin kullandığı 09 D 8462 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada kamyonetin sürücüsü ile yolcular Z.Ü. ve S.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
