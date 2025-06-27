Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı
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Sakarya'nın Akyazı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız tabancalar ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah kaçakçılarına yönelik Akyazı ve Arifiye'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 145 fişek ve 20 silah tamirinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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