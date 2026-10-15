Sakarya'da selde mahsur kalan 120 kişi kurtarıldı, şu ana kadar can kaybı yok

BAŞKAN ALEMDAR: SEL NEDENİYLE MAHSUR KALAN 120 KİŞİ KURTARILDI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentte etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Sapanca ve Geyve'deki afet bölgelerinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerinin 750 personel ve 240 araçla sahada görev yaptığını belirten Alemdar, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını, sel nedeniyle mahsur kalan 120 kişi ile 65 hayvanın kurtarıldığını açıkladı.

Gece boyunca sahada olduklarını belirten Alemdar, "İstanbul'dan başlayarak tüm Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağış, şehrimizde de etkisini gösterdi. Metrekareye düşen yağış miktarının 241 kilograma kadar ulaşması, yağışın tarihi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Gece boyunca Büyükşehir ve SASKİ ekiplerimizle sahadaydık. Yol Bakım, İtfaiye ve SASKİ ekiplerimiz başta olmak üzere toplam 750 personel ve 240 araçla çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya, yağışın etkilerini gidermek ve ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale etmek için ekiplerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

297 İHBAR YAPILDI

Son bilgileri paylaşan Alemdar, kuvvetli sağanağın çarşamba günü saat 21.30 sıralarında başladığını ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 297 ihbar ulaştığını bildirdi. Alemdar, perşembe günü saat 08.30'a kadar 133 ihbarın sonuçlandırıldığını, Karasu, Kocaali, Sapanca ve Geyve ilçelerinde, özellikle İncilli, Aziziye, Kabakoz ve Darıçayırı mahalleleri ile Adapazarı-Karasu yolu üzerinde mahsur kalan vatandaşlara müdahale edildiğini açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı