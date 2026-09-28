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Sakarya'da sarı kodlu uyarı sonrası sağanak trafiği aksattı, yağış sürecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Sakarya'da sabah etkisini artıran sağanak trafikte aksamalara neden oldu. Özellikle 08.00-09.00 arasında etkili olan yağış bazı yollarda su birikmesine yol açtı, hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kodlu' kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Sakarya'da, sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. 'Sarı kodlu' uyarının ardından kentte beklenen yağış, dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sabah ise sağanak şiddetini artırdı. Özellikle mesai ve okullarda ders başlangıç saatleri olan 08.00-09.00 arasında etkili olan yağış, kent genelinde trafikte aksamalara neden oldu. Bazı yollarda biriken su nedeniyle yayaların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Meteoroloji verilerine göre, kuvvetli sağanağın gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin edilirken, Sakarya'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar gündüz en yüksek 21, gece ise en düşük 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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