Haberler

Sakarya'da sahte alkol üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sahte alkol üretimi yaptığı iddia edilen bir zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ev ve iş yerinde yapılan aramada sahte alkol, etil alkol, aroma verici kit ve silah ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sahte alkol üretip sattığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı'da sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramada, 38 litre sahte alkol, 8 litre etil alkol, 7 aroma verici kit, 1 kuru sıkı tabanca ile 50 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarmadan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı mücadelemiz devam etmektedir. Kararlılıkla yapmış olduğumuz operasyonlarımız bir tek suçlu ve suç unsuru kalmayana kadar hız kesmeden devam edecektir."

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
2 çocuk annesi kadının feci ölümü

2 çocuk annesi kadının feci ölümü