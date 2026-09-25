Sakarya'da radar aracı ve kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, radar görevi yapan polis aracı ve kamyona çarpan TIR'ın ağır yaralanan şoförü İsa Himmetoğlu (43) kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine karşın yaşamını yitirdi. Himmetoğlu'nun cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Karabük'ün Akmanlar köyüne gönderileceği belirtildi.

İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı