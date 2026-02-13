Haberler

Sakarya'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Güncelleme:
Arifiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde park halinde alev alan otomobildeki yangın, çevredekiler tarafından söndürüldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Açmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden mahalleli, yangına ilk müdahaleyi yaparak söndürdü. Araçta hasar oluşurken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
