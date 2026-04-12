Gümrükler Muhafaza ekipleri 233 kaçak araca el koydu, değeri 280 milyon 533 bin lira

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026'nın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri toplam 280 milyon 533 bin lira olan 233 kaçak araca el koydu. El konulan araçlar arasında otomobil, TIR, iş makinesi ve çeşitli vasıtalar bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, sınır kapıları ve limanlarda gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen çok sayıda araca el konuldu. 2026 yılının ilk çeyreğinde düzenlenen operasyonlarda toplam 233 araç yakalanırken, söz konusu araçların piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyonlarda el konulan araçların 104'ünün otomobil, 48'inin TIR, 56'sının çeşitli vasıta ve 25'inin iş makinesi olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekonomik güvenliğin sağlanması, yasal ticaretin korunması ve kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
