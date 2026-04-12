Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu
Tayland’da bir fenomen, sahilde video çekimi için telefonunu bıraktıktan sonra denize girdi. Kısa süre sonra güçlü rip akıntısına kapılan genç kadın, aniden gelen dev dalganın etkisiyle sürüklenerek kadrajdan kayboldu. O anlar kameraya yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük endişe yarattı; olayın ardından resmi açıklama yapılmadı.
- Tayland'da bir sosyal medya fenomeni denize girdiği sırada güçlü akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
- Fenomenin akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
- Uzmanlar, rip akıntılarında panik yapılmaması ve kıyıya paralel yüzülmesi gerektiğini belirtiyor.
Tayland’da bir sosyal medya fenomeninin sahilde çekim yaptığı sırada yaşananlar korku dolu anlara sahne oldu. Telefonunu kuma bırakıp denize giren genç kadın, güçlü akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ
Görüntülerde, fenomenin video çekmek için telefonunu sahile sabitlediği ve ardından denize doğru ilerlediği görülüyor. Kısa süre sonra aniden yükselen dalgalar ve güçlü akıntı dikkat çekerken, genç kadının bir anda dengesini kaybettiği ve dev bir dalganın etkisiyle sürüklendiği anlar kayda yansıyor.
KADRAJDAN ÇIKTI
Bir anda kadrajdan çıkan fenomenin ardından görüntülerde sadece dalgaların kaldığı görülüyor. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, izleyenler büyük endişe yaşadı.
AKIBETİ BİLİNMİYOR
Uzmanlar, özellikle açık denizlerde oluşan “rip akıntıları”nın son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, bu tür durumlarda panik yapılmaması ve kıyıya paralel yüzülmesi gerektiğini vurguluyor. Fenomenin akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.