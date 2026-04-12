Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şarkıcı Cem Adrian'dan ilk açıklama geldi. Konser için yurt dışında bulunduğunu belirten Adrian, "Döner dönmez gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Zerre şüpheniz olmasın. Bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım" dedi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı ve toplam 24 şüpheliye işlem yapıldı.
  • Şarkıcı Cem Adrian, hakkındaki gözaltı kararını yurt dışında konser için bulunduğu Bremen'de öğrendiğini açıkladı.
  • Cem Adrian, bahsi geçen maddelerin kendisinde bulunmasının imkansız olduğunu ve bu meselelerden çok uzak olduğunu ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüpheliye işlem yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan şarkıcı Cem Adrian'dan ilk açıklama geldi. 

"DÖNER DÖNMEZ PROSEDÜRLERİ YERİNE GETİRECEĞİM"

Hakkında çıkarılan gözaltı kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan şarkıcı, konserleri dolayısıyla yurt dışında bulunduğunu ve döner dönmez gerekli prosedürleri yerine getireceğini belirterek, "Bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız" dedi.

Cem Adrian açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkese iyi pazarlar… Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen’de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim.

"O MESELELERDEN ÇOK ÇOK UZAĞIM"

Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun. Sevgi ve saygılarımla"

Yorumlar (2)

tolgn:

Netesi ünlü? Hiç duymadın görmedim

İbrahim Perktaş:

mağarandan dışarı bi baksan görürsün

