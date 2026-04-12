Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Sheffield United'a 2-1 kaybetti. Mücadelede kırmızı kart gören John Lundstram'ın maç sonrası eski kulübüyle ilgili açıklamaları tartışma yaratırken, Acun Ilıcalı kendi oyuncusu olan Lundstram'a sosyal medyadan tepki gösterdi.

İngiltere Championship'in 42. haftasında Sheffield United ile  Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Bramall Lane Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 3 dakikada yediği 2 golle 2-1 kaybetti.

LUNDSTRAM KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hull City'nin sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz ön libero John Lundstram 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İNGİLİZ OYUNCUDAN PAYLAŞIM

John Lundstram, maç sonunda bir paylaşım yaparak Hull City taraftarlarından özür diledi ve eski takımı Sheffield United'ı sevdiğini söyledi. İngiliz oyuncu paylaşımında, "Bunu normalde asla yapmam ama bugün Hull taraftarlarından özür dilerim. Küçük farklar maçları belirler ve bugün takımıma kaybettirdiğimi hissediyorum, özür dilerim... Ayrıca bugün Sheffield United taraftarlarının tepkisi de çok canımı yaktı, bu düşmanlığı anlamıyorum. Kulübü kesinlikle seviyorum, elimden gelen her şeyi verdim ve belki de kulüp tarihinin en iyi Sheffield United takımının bir parçasıydım. Ayrıldım çünkü kendi hayatımı ve ailemin hayatını değiştirme fırsatını geri çeviremezdim. Sadece hull taraftarlarından özür dilemek ve Sheffield United'ı sevdiğimi söylemek istedim; kalbimde her zaman özel bir yeri olacak." ifadelerine yer verdi. 

ACUN ILICALI'NDA LUNDSTRAM'A TEPKİ

Acun Ilıcalı, kaybedilen maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak karşılaşmada kırmızı kart gören John Lundstram'a, maçtan sonra eski takımı Sheffield United ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşım:

"Bugün bizden çalınan üç puanın acısını hâlâ hissediyoruz. Bize göre bugün konuşmamız gereken en önemli şey, korkunç hakem kararları yüzünden üç puan kaybetmemiz. Bizim için hayal kırıklığı dolu bir öğleden sonra yaşarken, senin açıklamanı okudum. Sahada yaşanan adaletsizliğe daha fazla odaklanmanı ve eski kulübünün taraftarları nedeniyle hissettiğin hayal kırıklığına daha az yer vermeni beklerdim.

Biz büyük bir aileyiz, tek bir hayalimiz var. Harika bir takımımız, güçlü bir antrenörümüz ve play-off'lara ulaşmaya tamamen odaklanmış en iyi taraftarlarımız var. Umarım gelecekte Hull City taraftarlarımızın samimi sevgisi ve desteğiyle daha iyi hissedersin."

Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

İsrailli bakanlar açık açık söyledi! Zirve sonrası korkulan oluyor
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

Sadece 19 gün kaldı! Bu parayı ödemeyenin telefonu kapatılacak
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Tüyleri diken diken eden hareket
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı

İran'dan sonuçsuz kalan barış müzakereleri sonrası ilk mesaj
Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Ünlü fenomenin son görüntüsü! Video çekerken gözden kayboldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü isimden ilk açıklama
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Tüyleri diken diken eden hareket
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları 'Domuz yiyin' diyerek kovaladı

Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcularını domuz etiyle kovaladı
Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı

Bu araçların tamamına el koyuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor