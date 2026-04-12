Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı

İspanya’da CD Colonia Moscardo Başkanı Javi Poves’in, Müslüman futbolcuları elinde jambonla kovaladığı görüntüler büyük tepki çekti. “Biraz jambon yiyin” sözleriyle kaydedilen olay, İslamofobik davranış olarak değerlendirildi. Daha önce de disiplin dosyaları bulunan Poves için 2 yıla kadar men cezası gündeme gelirken, olay ülkede ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

  • CD Colonia Moscardo Başkanı Javi Poves, Müslüman futbolcuları elinde domuz jambonuyla kovaladı ve 'Biraz jambon yiyin!' diye bağırdı.
  • İspanya Futbol Federasyonu, Javi Poves hakkında 2 yıla kadar men cezası verilmesini gündeme getirdi.
  • Olay, İspanya'da spor sahalarındaki ırkçılık ve ayrımcılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

İspanya 2. Lig’de oynanan bir karşılaşma, spor tarihine geçecek bir skandala sahne oldu. CD Colonia Moscardo Başkanı Javi Poves’in, Müslüman futbolcuları elinde domuz jambonuyla kovaladığı anlar büyük tepki çekti.

Roman Valero Stadı’nda kaydedilen görüntülerde, dini inançları gereği domuz eti tüketmeyen oyuncularına doğru koşan Poves’in, “Biraz jambon yiyin!” diye bağırdığı duyuluyor. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak infial yarattı.

SPOR CAMİASINDAN SERT TEPKİ

Görüntüler, hem taraftarlar hem de spor dünyası tarafından İslamofobik ve aşağılayıcı bir davranış olarak değerlendirildi. Çok sayıda kullanıcı ve spor yorumcusu, yaşananları “açık bir ayrımcılık örneği” olarak nitelendirdi.

2 YIL MEN CEZASI GÜNDEMDE

Daha önce de tartışmalı açıklamaları ve davranışlarıyla gündeme gelen Javi Poves’in bu son eylemi sonrası İspanya Futbol Federasyonu harekete geçti. Poves hakkında biriken dosyalar da dikkate alınarak 2 yıla kadar men cezası verilmesi gündeme geldi.

Eski futbolcu olan Poves, daha önce hakemlere yönelik tehditleri ve rakip oyuncularla yaşadığı tartışmalar nedeniyle de disiplin soruşturmalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

IRKÇILIK TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Yaşanan olay, İspanya’da spor sahalarındaki ırkçılık ve ayrımcılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kısa süre önce İspanya ile Mısır arasında oynanan maçta yaşanan benzer olayların ardından gelen bu skandal, tepkileri daha da büyüttü.

Futbol çevreleri, sahalarda artan ayrımcı davranışlara karşı daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurgularken, İspanyol futbolunda köklü değişim çağrıları yeniden gündeme geldi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

