Sakarya'da otomobil, cipe çarptı: 6 yaralı SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobilin cipe arkadan çarptığı kazada, 6 kişi hafif yaralandı. SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobilin cipe arkadan çarptığı kazada, 6 kişi hafif yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, D-650 yolu Tuzla Mahallesi Işıklar mevkisinde meydana geldi. Karasu yönüne giden Faruk K.'nin kullandığı 06 CUU 438 plakalı otomobil, Turhan M. yönetimindeki ZH-332025 yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada araçlardaki 6 kişi, hafif yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, 6 kişiyi ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel Tuzla Güncel Haberler

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