Sakarya'da otomobil, cipe çarptı: 6 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da otomobil, cipe çarptı: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Levent Kızılaslan - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da otomobil, cipe çarptı: 6 yaralı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobilin cipe arkadan çarptığı kazada, 6 kişi hafif yaralandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobilin cipe arkadan çarptığı kazada, 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-650 yolu Tuzla Mahallesi Işıklar mevkisinde meydana geldi. Karasu yönüne giden Faruk K.'nin kullandığı 06 CUU 438 plakalı otomobil, Turhan M. yönetimindeki ZH-332025 yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada araçlardaki 6 kişi, hafif yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, 6 kişiyi ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel

Tuzla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title