Sakarya'da Orman Yangınına Hızla Müdahele

Sakarya'da Orman Yangınına Hızla Müdahele
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını, etkili rüzgar nedeniyle yeniden alevlendi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hızlı bir şekilde müdahale etti ve soğutma çalışmaları sürüyor.

ALEVLERE ANINDA MÜDAHELE EDİLDİ

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, bazı bölgelerde rüzgarın etsiyle tekrardan alevlendi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, helikopter ve ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle tekrar alevlenen bölgeler kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Alevlenmenin yaşandığı kısım ise dronla görüntülendi.

Ardacan UZUN- Ahmet ERDEM/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

İşte Donald Trump'ı çileden çıkaran olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.