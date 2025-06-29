Sakarya'da Orman Yangınına Hızla Müdahele
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını, etkili rüzgar nedeniyle yeniden alevlendi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hızlı bir şekilde müdahale etti ve soğutma çalışmaları sürüyor.
ALEVLERE ANINDA MÜDAHELE EDİLDİ
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, bazı bölgelerde rüzgarın etsiyle tekrardan alevlendi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, helikopter ve ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle tekrar alevlenen bölgeler kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Alevlenmenin yaşandığı kısım ise dronla görüntülendi.
Ardacan UZUN- Ahmet ERDEM/SAKARYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel