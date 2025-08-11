Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yerleşim yeri yakınında çıkan orman yangını söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin çalışması sonucu yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangına müdahale eden Arifiye Belediyesi'ne ait bir iş makinesi de zarar gördü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.