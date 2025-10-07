Sakarya'da Öğrencilere Ulaşımda Ücretsiz ve Uygun Fiyatlar

Sakarya'da ücretsiz ve ucuz ulaşım hizmeti öğrencileri memnun ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüs, ADARAY ve metrobüsle ulaşım hizmeti sağlıyor.

İlk ve orta okul öğrencilerinin ücretsiz faydalandığı ulaşım hizmetinden orta öğretim ve üniversite öğrencileri ise 5 lira karşılığında yararlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gazetecilere, belediyelerin vatandaşın sağlıklı ve güvenli şekilde seyahat etmeleri ile sosyal belediyeciliği sağlama görevinin olduğunu söyledi.

Öğrenci ve velilerin bütçelerine destek olabilmek için belediyenin ulaşım araçlarında fiyatları ilk ve ortaokulda ücretsiz, lise ve üniversitede de 5 lira olarak belirlediklerini dile getiren Alemdar, "Kamu ve sosyal belediyecilik adına şehir içi otobüslerimizde daha hızlı, güvenli ve daha iyi şartlarda vatandaşımızı taşıdık. Vatandaşlarımızı hem ADARAY'ı hem metrobüsü hem de önümüzdeki süreçte başlayacak olan raylı sistemi de bitirdiğimizde daha güvenli ve huzurlu seyahat etmelerini sağlamış olacağız. Bu konuda da öğrencilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Yudum Kaman ucuz fiyatlarla ulaşım hizmeti aldıklarını dile getirerek, "5 lira bir öğrenci için gerçekten çok güzel bir fiyat. Sakarya, ulaşım açısından gerçekten akıllarda soru bıraktırmayacak şekilde güzel seviyede. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Üniversite öğrenci Neslihan Uluçay da uygun ulaşım fiyatlarla seyahat ettiklerini, kentin öğrenci dostu olduğunu, uygulama sayesinde harçlıklarının ceplerinde kaldığını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

Üniversite öğrencisi Mesut Mustafa Durmuş da 5 lira ulaşım ücretini uygun bulduğunu belirterek, uygulamanın bütçelerine destek olduğunu anlattı.

Lise öğrencileri "Tanıtım Gezisi" kapsamında gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce "Tanıtım Gezileri" kapsamında Tepekum Anadolu Lisesi öğrencileri, tarihi ilçe Taraklı'yı gezdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 31 kişilik öğrenci grubunun uzman rehberler eşliğinde İl Ormanı Tabiat Parkı, Alifuatpaşa'da bulunan 2. Bayezid Köprüsü ve Ali Fuat Cebesoy Müzesi, tarihi Taraklı ile Pamukova Esentepe Park'ı gezdiği bildirildi.