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Sakarya'da oğlu tarafından darbedilen baba hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir tartışma sonucu oğlu tarafından darbedilen baba, 37 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde oğlu tarafından darbedilen baba, 37 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde 30 Ekim'de aynı evde yaşayan evli ve bir çocuk babası O.K. ile babası İbrahim K. (60) ve annesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu O.K, anne ve babasını darbetti. Aldığı darbeler sonucu baba ağır yaralandı, annenin kolunda kırık oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan çift, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan O.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anne tedavisinin ardından taburcu edilirken, yoğun bakıma alınan İbrahim K. 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

Pamukova Sakarya 3. Sayfa Güncel Haberler

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