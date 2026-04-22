Haberler

Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki A.İ. için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. A.İ., amcasının oğlu ile balık tutarken dengesini kaybedip suya düşmüştü. Ekipler, AFAD ve jandarma dahil 35 kişilik bir ekiple arama yapıyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde nehirde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Nehri'nin Küpçüler Mahallesi mevkisinde dün amcasının oğluyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen yabancı uyruklu A.İ'yi (6) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Afad, İHH, Sakarya Arama Kurtarma, itfaiye, deniz polisi ve jandarmadan 35 kişinin katıldığı çalışmalarda 5 bot, 8 araç ve 4 dron kullanılıyor.

Ekipler, su altında ve nehir üstü çevresinde arama yapıyor.

"Balığı almak için iple suya sarkıtıldı" iddiası

Suya düşen A.İ'nin ağabeyi Abdülkerim İ, gazetecilere, kardeşinin kuzeniyle balık tutarken suya girdiğini ve akıntıya kapıldığını anlattı.

Kuzeninin kendisine gelip olayı anlattığını ifade eden Abdülkerim İ, "Babam Almanya'da, bu yüzden tek geldim. Ben işteydim, amcaoğlum gelip olayı anlattı. Balık tuttular, kardeşime ipi bağlayıp 'Balığı getir.' dedi. Kardeşim girip çıktı, balığı görmedi. Kendine ipi bağladı, ayağını suya sokup balığı tutmak istedi, düştü. Bu sırada ip kopunca kardeşim gitti. Amcaoğlum beni çağırdı, 'Senin kardeşin suya düştü.' dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

