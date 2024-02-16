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Sakarya'da market deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın sonucunda depoda hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesinde bulunan bir market zinciri şubesine ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri marketin depo kısmına ulaşabilmek için ara sokaktaki dar alanlardan geçerek yangına müdahale etti.

Depoya yakın bir binada oturan ve yatalak olduğu öğrenilen yaşlı kadın, dumandan etkilenmemesi için sağlık ekiplerince evden çıkarılarak tedbir amaçlı ambulansa taşındı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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