Sakarya'da Kurban Bayramı Arifesinde Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım

Sakarya'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret edecek vatandaşlar, belediyenin ücretsiz ulaşım imkanından faydalanacak. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, arife günü saat 13.00 itibarıyla otobüsler her saat başında Demokrasi Meydanı'ndan Emirdağ ve Emir Sultan mezarlıklarına ulaşım sağlayacak. Ziyaretçiler için düzenlenen seferler saat 17.00'ye kadar devam edecek. Ulaşım Yönetim Merkezi, talep, istek ve şikayetler için bayram boyunca vatandaşların hizmetinde olacak.