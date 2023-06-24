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Sakarya'da kavga: Bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Sakarya'da kavga: Bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Güncel Haberler

Sapanca ilçesinde yaşanan kavgada İ.V. tarafından bıçaklanan Ercan Kaval hayatını kaybetti. Kaçan İ.V. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SAKARYA'da, kavga ettiği İ.V. (49) tarafından göğsünden bıçaklanan Ercan Kaval (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan İ.V., yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Sapanca ilçesi Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Caddede, Ercan Kaval ile İ.V. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.V., bıçakla Ercan Kaval'a saldırdı. Göğsünden bıçaklanan Kaval, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kaval, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaçan İ.V., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İ.V.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Sakarya kavga Güncel Haberler

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