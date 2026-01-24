Sakarya'da 1 kişi cezaevinde ölü bulundu
Sakarya 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu H.M, koğuşta yüzüstü hareketsiz olarak bulundu. Yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen H.M'nin ölümü şüpheli bulunarak adli soruşturma başlatıldı.
Sakarya'da kapalı cezaevinde 1 kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ferizli ilçesindeki Sakarya 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir koğuştan gelen çağrı üzerine cezaevi personelince koğuşa girildi.
Yapılan kontrolde, koğuşta tutuklu bulunan H.M'nin yerde yüzüstü hareketsiz yattığı tespit edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, H.M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli görülen ölümle ilgili adli ve idari tahkikat işlemlerine başlandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel