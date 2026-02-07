Haberler

Sakarya'da kan bağış kampanyası gerçekleştirildi

Sakarya'da Türk Kızılay ve çeşitli derneklerin ortaklaşa düzenlediği 'Kanımızda İyilik Var' kan bağış kampanyasında 250 ünite kan bağışı hedefleniyor. Etkinlikte Gazze'deki duruma dikkat çekildi ve kan bağışının önemi vurgulandı.

Sakarya'da "Kanımızda İyilik Var" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) ile Kudüs Hilali Derneğince Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, gazetecilere, kanın sürekli ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kampanyada hedefi yüksek tuttuklarını belirten Koç, "Vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak ve ihtiyaca katkı sağlamak amacıyla bugün 250 ünite kan bağışı hedefiyle yola çıktık." dedi.

Bağışçılara ve destek veren kurumlara teşekkür eden Koç, Sakarya genelinde günlük ortalama 120-140 ünite kan bağışı aldıklarını belirtti.

Koç, yıllık yaklaşık 40 bin ünite kan bağışı hedeflerinin bulunduğunu dile getirerek, "2025'de 42 bin ünite bağış alarak hedefimizin üzerine çıktık ancak bu durum bizi rehavete sürüklemiyor çünkü kan, her zaman ve herkes için sürekli bir ihtiyaç." diye konuştu.

SİMDER Başkanı Yahya Bakır da etkinliğin "Kanımızda İyilik Var" anlayışıyla Gazze'ye dikkat çekilerek gerçekleştirildiğini söyledi.

Kan bağışının hem şifa olduğunu hem de insanlığa fayda sağladığını anlatan Bakır, "Kan vererek insanlara faydalı olabiliriz. Aynı zamanda Gazze'de yaşananları bir kez daha gündeme taşımak istiyoruz. Oradaki zulmün unutulmasını istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Bakır, Gazze'de yaşananların dünyayı etkilediğini ifade ederek, "Gazze'de yaşananlar insanların vicdanlarını kararttı. Bazı insanlar korkudan, bazıları güç karşısında sessiz kalıyor ancak Gazze'de çocuklar bu zulmü yaşamaya devam ediyor. Barış çağrıları yapılmasına rağmen saldırılar sürüyor." diye konuştu.

Kudüs Hilali Derneği Başkanı Azmi Moroğlu da kan bağışında bulunduklarını anlatarak, "Gazze kökenliyim. Gazzeli olarak bugün burada kan veriyoruz. Gazze'den gelmiş insanlar olarak bu iyilik hareketine katkı sunmak istedik ve Türk Kızılay'a destek olmak için bağışta bulunduk." dedi.

Moroğlu, kan bağışının sınırları aşan dayanışma örneği olduğunu belirterek, "Bugün burada bulunmamızın amacı hem ihtiyaç sahiplerine umut olmak hem de dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında olduğumuzu göstermek." ifadesini kullandı.

Kan bağışçısı İlyas Çetinnar da bu tür kampanyaların önemine dikkati çekerek, "Anlamlı etkinliğe katkı sağlamak için kan bağışında bulunuyorum. Kan bağışı hem hayat kurtarıyor hem de insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendiriyor." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
