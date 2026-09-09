Sakarya’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karasu ilçesinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 123 kök kenevir bitkisi, 75 gram bonzai ve 20 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 124 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 26 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 dron, 2 cep telefonu ve 1 metal dedektörü ele geçirilirten, 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı