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Sakarya’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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SAKARYA’nın Karasu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karasu ilçesinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 123 kök kenevir bitkisi, 75 gram bonzai ve 20 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 124 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 26 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 dron, 2 cep telefonu ve 1 metal dedektörü ele geçirilirten, 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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