Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de hastanelere yönelik saldırılarını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesince düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle Çark Caddesi'nden tarihi Orhan Camisi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında İsrail aleyhine sloganlar atan grup, cami önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan derneğin Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, her yıl mübarek ayda Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetini artıran siyonistlerin bu yıl iyice insanlıktan uzak halde terör faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Siyonist İsrail rejiminin, son günlerde dillerine getirmeye dahi haya ettiği iğrenç saldırılara giriştiğini aktaran Aydın, "Bu bağlamda Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne yönelik akıl almaz saldırı başlatan işgalciler, hastane içerisindeki çok sayıda kadına tecavüz etti. Yapmış oldukları son insanlık dışı saldırılarla tıynetlerini ortaya koyan siyonistler, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 'İsrail laftan anlamaz, güçten anlar' sözünün haklılığını da gözler önüne sermiştir." diye konuştu.

Müslüman ülkelerin liderlerine Gazze'ye sahip çıkmaları çağrısında bulunan Aydın, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil, tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Öyle ki Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücahede vermiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücahede ediyor. Anadolu Gençlik Derneği teşkilatları, bugün Hamas başta olmak üzere Filistin direniş hareketlerinin ne yanında ne de arkasındadır. Anadolu Gençlik Derneği teşkilatları, bugün Filistin direnişinin ta kendisidir."

Açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Gençlik Derneği Çark Caddesi Filistin Sakarya İsrail Gazze Cami Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Çankırı Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çankırı Merkez adayı Sadiye Akoğlu kimdir? DEM Parti Çorum Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çorum Merkez adayı Ümit Küçükbayatlılı kimdir? DEM Parti Düzce Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Düzce Merkez adayı Ayfer Fatma Çelik kimdir? DEM Parti Isparta Eğirdir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Isparta Eğirdir adayı Hatice Uçar kimdir? DEM Parti Edirne Keşan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne Keşan adayı Abdullah Kaya kimdir? DEM Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gökçeada adayı Evren Kanşıray kimdir? DEM Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gelibolu adayı Dilara Ebik kimdir? DEM Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Biga adayı Nevzat Kutluay kimdir? DEM Parti Bilecik Adaklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik Adaklı adayı Ahmet Delikanlı kimdir? DEM Parti Bilecik Osmaneli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik Osmaneli adayı Abdurrahim Şengül kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Berk Göktaş kaç yaşında, ne mezunu? DEM Parti Artvin Yusufeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Yusufeli adayı Özden Ünal kimdir? DEM Parti Artvin Murgul Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Murgul adayı Ensar Topal kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bildi mi? Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu yanıtladı mı, doğru cevap verdi mi? Bakara suresinde İsrailoğullarının istedikleri arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Bakara suresi sorusunun cevabı nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title