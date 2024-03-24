Sakarya'da İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi

Sakarya'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de hastanelere yönelik saldırılarını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesince düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle Çark Caddesi'nden tarihi Orhan Camisi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında İsrail aleyhine sloganlar atan grup, cami önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan derneğin Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, her yıl mübarek ayda Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetini artıran siyonistlerin bu yıl iyice insanlıktan uzak halde terör faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Siyonist İsrail rejiminin, son günlerde dillerine getirmeye dahi haya ettiği iğrenç saldırılara giriştiğini aktaran Aydın, "Bu bağlamda Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne yönelik akıl almaz saldırı başlatan işgalciler, hastane içerisindeki çok sayıda kadına tecavüz etti. Yapmış oldukları son insanlık dışı saldırılarla tıynetlerini ortaya koyan siyonistler, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 'İsrail laftan anlamaz, güçten anlar' sözünün haklılığını da gözler önüne sermiştir." diye konuştu.

Müslüman ülkelerin liderlerine Gazze'ye sahip çıkmaları çağrısında bulunan Aydın, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil, tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Öyle ki Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücahede vermiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücahede ediyor. Anadolu Gençlik Derneği teşkilatları, bugün Hamas başta olmak üzere Filistin direniş hareketlerinin ne yanında ne de arkasındadır. Anadolu Gençlik Derneği teşkilatları, bugün Filistin direnişinin ta kendisidir."

Açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.