Sakarya'dan kısa kısa

Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'İslam Hukuku ve Siyaset Felsefesi' temalı söyleşide Prof. Dr. Özgür Kavak, İslam hukukunun kaynakları ve siyaset teorisini ele aldı. Ayrıca, Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 9. haftada Çorlu Belediyesi ile karşılaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "İslam Hukuku ve Siyaset Felsefesi" temalı söyleşi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye konuk olan Prof. Dr. Özgür Kavak'ın, İslam hukukunun kaynakları, siyaset teorisi ve klasik dönem düşünürlerinin devlet anlayışını tarihsel bağlamda ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, programa akademisyen ve öğrencilerin katıldığı aktarıldı.

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 9. hafta maçına çıkacak

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 9. haftasında Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, sahasında Çorlu Belediyesi'yle karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 Aralık Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin saat 18.00'de başlayacağı belirtilerek, taraftarların karşılaşmayı salonda ücretsiz izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Enes Zengin, sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını aktararak, takımın oynadığı 8 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ettiğini bildirdi.

Takımın performansından memnun olduklarını dile getiren Zengin, "Bu başarı, taraftarımızın basketbola olan ilgisini de artırdı. Her maçta salonumuz dolup taşıyor. Bu hafta en yakın rakibimiz Çorlu Belediyesi'ni konuk edeceğiz. Bu mücadelede en büyük gücümüz yine taraftarımız olacak. Tüm basketbolseverleri takımımızı desteklemeye, yanımızda olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

SUBÜ öğrencilerinden Toyota'ya ziyaret

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Girişimci Mühendisler Topluluğu öğrencileri, Toyota'ya teknik gezi düzenledi.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, öğrencilerin fabrikanın üretim süreçlerini, çalışma yapısını sahada inceleme fırsatı bulduğunu belirtilerek, programda yetkililerce otomotiv teknolojileri, endüstri 4.0 uygulamaları, üretim hatlarında robotik sistemlerin ve yapay zeka destekli süreçlerin kullanımı konularında öğrencilere bilgi aktarıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
