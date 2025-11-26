Haberler

Sakarya'da İklim Değişikliği Uyum Laboratuvarı Parkı Projesi Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Güneşler'de Avrupa Birliği tarafından desteklenen İklim Değişikliği Uyum Laboratuvarı Parkı'nın inşaatına başlandığını duyurdu. Proje, çevre göstergeleri ve çeşitli uygulamalarla sürdürülebilir çevre hedeflerini destekleyecek.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Güneşler'de İklim Değişikliği Uyum Laboratuvarı Parkı'nda çalışmaların başladığını açıkladı. Yeni yaşam alanında çevre göstergeleri, test alanları, hava kalitesi izleme sistemi, su üretim cihazı, güneş enerjili bank ile aydınlatmalar, karbon ayak izi ölçüm kiosku gibi alanlar yer alacak. Alemdar, 5 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen projenin, kamu kaynakları kullanılmadan tamamen AB hibe desteğiyle hayata geçirildiğini ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

'Lap-Black Karadeniz Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Yönelik Yerel Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında hayata geçirilen proje, Sakarya'nın sürdürebilir çevre hedeflerini sahaya taşıyan bir yatırım olarak öne çıkacak.

Başkan Alemdar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın üzerine çalıştığı projenin içerisinde rekreasyon alanı, çevresel göstergelerin izleneceği test-deneyim alanı, hava kalitesi izleme sistemi gibi alanlar yer alacak. Proje kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalarına başladı.

Bunların yanında ise suyu üretme cihazı, güneş enerjili banklar, aydınlatma üniteleri, geçirimli beton uygulamaları, geri dönüşüm istasyonları, kompost makinası ve karbon ayak izi ölçüm kiosku gibi Türkiye'de örneği olmayan uygulamalar bulunacak. Park sadece çevresel bir test alanı değil aynı zamanda eğitim ve farkındalık merkezi olacak ve binlerce öğretmen, öğrenci, STK, KOBİ ve vatandaşı ağırlayacak.

'TÜRKİYE'DE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLACAK'

Projenin Yerel Uyum Eylem Planı doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Alemdar, "Kurumsal sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda önemli bir adım atıyoruz. Avrupa Birliği tarafından hibe desteğiyle hayata geçirilen proje şehrimizdeki yeşil, sosyal, dirençli şehir vizyonumuzun da en net ifadesi olacak. Türkiye'de bir örnek niteliği teşkil eden proje aynı zamanda bir deneyim alanı olarak tasarlanıyor. Hemşerilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz uygulamalı çevre etkinliklerini burada düzenleyecek. Bu park Sakarya'nın sürdürülebilirlik hedeflerini sahaya taşıyan önemli bir adım olacak. Çalışmalarımıza başladık. Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

